Незаконную свалку с мертвой рыбой обнаружили в Ленобласти

сегодня в 22:20

Мертвая рыба в Выборгском районе Ленобласти находилась в полиэтиленовых пакетах

В ходе выездного инспекционного осмотра Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора проверило участок, предназначенный для сельского хозяйства, в Каменногорском городском поселении Выборгского района Ленинградской области. Эксперты выявили на территории площадью 180 кв. м. незаконную свалку мертвой рыбы, сообщает АБН24 .

Она находилась в полиэтиленовых пакетах. От оставленных отходов исходил резкий и неприятный запах. Также были зафиксированы утечки жидкости из открытых пакетов.

По имеющейся информации, участок, на котором была организована свалка, принадлежит юридическому лицу.

Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору рассказала, что управление Россельхознадзора предоставило владельцу земельного участка предострежение, в котором указано о необходимости ликвиадции несанкционированной свалки в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства России.