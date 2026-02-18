Незаконное увеличение пенисов: в Таиланде арестовали псевдоврача

Таец на протяжении двух лет делал незаконные операции по увеличению пенисов

В Таиланде в провинции Чонбури, в районе Си-Рача, 12 февраля 2026 года состоялся совместный рейд сотрудников полиции по защите прав потребителей, департамента поддержки служб здравоохранения и провинциального управления здравоохранения. Целью стал частный дом, где был задержан 38-летний Тханат, около двух лет нелегально выполнявший хирургические операции по модификации мужских половых органов, сообщает сайт MK.Ru .

Задержанный не имел ни медицинского образования, ни лицензии, окончив лишь начальную школу. На допросе он пояснил, что навыки по имплантации бусин и инъекционному увеличению пениса он приобрел в тюрьме, где отбывал предыдущий срок, переняв методику у других заключенных.

Освободившись, Тханат создал аккаунт в TikTok для активной рекламы своих услуг. В перечень входила подкожная имплантация стеклянных бусин, инъекции филлеров для увеличения объема, обрезание, а также исправление результатов неудачных операций других «специалистов».

Поводом для проверки послужили жалобы и мониторинг социальных сетей. Под видом клиента был организован визит, и в момент приезда полиции Тханат как раз делал мужчине инъекцию филлера. Все манипуляции осуществлялись в спальне, служившей «операционной», без стерилизации и необходимого оборудования. Мужчина был задержан на месте.

По данным следствия, у него было 7–8 клиентов ежемесячно, а доход составлял 40–50 тысяч батов (примерно 97–121 тысяча рублей). Все процедуры проходили в антисанитарных условиях, представляя серьезный риск для здоровья «пациентов».

В отношении Тханата выдвинуты обвинения в занятии медицинской практикой без регистрации и лицензии и в содержании медицинского учреждения без разрешения. Максимальное наказание по этим статьям — до трех лет тюрьмы и штраф в 30 тысяч батов. Расследование продолжается: устанавливаются клиенты и возможные сообщники.

Власти предупредили, что подобные манипуляции не несут медицинской пользы и крайне опасны в исполнении дилетантов. Сам Тханат полностью признал вину в отсутствии лицензии и подтвердил, что работал на дому. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.

Это не единичный случай в Таиланде. Так, в октябре 2025 года в Бангкоке был арестован 51-летний мужчина, проводивший похожие операции прямо в автомобиле. Однако дело Тханата отличается продолжительностью деятельности и объемом изъятых материалов. Медики регулярно предупреждают, что введение инородных тел в ткани полового органа может привести к тяжелым воспалениям, некрозу и необратимой потере функций.

