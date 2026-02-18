Незаконное увеличение пенисов: в Таиланде арестовали псевдоврача
В Таиланде в провинции Чонбури, в районе Си-Рача, 12 февраля 2026 года состоялся совместный рейд сотрудников полиции по защите прав потребителей, департамента поддержки служб здравоохранения и провинциального управления здравоохранения. Целью стал частный дом, где был задержан 38-летний Тханат, около двух лет нелегально выполнявший хирургические операции по модификации мужских половых органов, сообщает сайт MK.Ru.
Задержанный не имел ни медицинского образования, ни лицензии, окончив лишь начальную школу. На допросе он пояснил, что навыки по имплантации бусин и инъекционному увеличению пениса он приобрел в тюрьме, где отбывал предыдущий срок, переняв методику у других заключенных.
Освободившись, Тханат создал аккаунт в TikTok для активной рекламы своих услуг. В перечень входила подкожная имплантация стеклянных бусин, инъекции филлеров для увеличения объема, обрезание, а также исправление результатов неудачных операций других «специалистов».
Поводом для проверки послужили жалобы и мониторинг социальных сетей. Под видом клиента был организован визит, и в момент приезда полиции Тханат как раз делал мужчине инъекцию филлера. Все манипуляции осуществлялись в спальне, служившей «операционной», без стерилизации и необходимого оборудования. Мужчина был задержан на месте.
По данным следствия, у него было 7–8 клиентов ежемесячно, а доход составлял 40–50 тысяч батов (примерно 97–121 тысяча рублей). Все процедуры проходили в антисанитарных условиях, представляя серьезный риск для здоровья «пациентов».
В отношении Тханата выдвинуты обвинения в занятии медицинской практикой без регистрации и лицензии и в содержании медицинского учреждения без разрешения. Максимальное наказание по этим статьям — до трех лет тюрьмы и штраф в 30 тысяч батов. Расследование продолжается: устанавливаются клиенты и возможные сообщники.
Власти предупредили, что подобные манипуляции не несут медицинской пользы и крайне опасны в исполнении дилетантов. Сам Тханат полностью признал вину в отсутствии лицензии и подтвердил, что работал на дому. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.
Это не единичный случай в Таиланде. Так, в октябре 2025 года в Бангкоке был арестован 51-летний мужчина, проводивший похожие операции прямо в автомобиле. Однако дело Тханата отличается продолжительностью деятельности и объемом изъятых материалов. Медики регулярно предупреждают, что введение инородных тел в ткани полового органа может привести к тяжелым воспалениям, некрозу и необратимой потере функций.
