Невесту порвали: хабаровская свадьба в стиле «Сумерек» закончилась побоищем

Пара блогеров из Хабаровска мечтала о шикарной свадьбе, поэтому все было спланировано заранее, кроме одного — эпичной драки и травмпункта. При этом невеста, жених и их друзья остались довольны.

Для проведения мероприятия пара выбрала шикарный ресторан с локациями для фотосессий. Меню подбирали тщательно, ездили на дегустацию. Свадьба была задумана в стиле фильма «Сумерки» и обошлась молодым более чем в 1 млн рублей.

В день торжества невеста надела белоснежное платье, а жених галстук, но вскоре все это великолепие было запачкано грязью и даже кровью. Конфликт спровоцировал всего один гость.

В чем была суть ссоры, невеста так и не рассказала, однако пьяный мужчина вышел на улицу, начал кричать матом и рвать на себе футболку. В итоге все переросло в массовую драку, после которой невесте пришлось зашивать подбородок, а жених выглядел так, будто его поцарапали кошки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.