Невероятное везение: ураган чуть не опрокинул ворота на китайца — видео

Китаец на мопеде проехал через исторические ворота за секунду до обрушения

Мужчина на мопеде успел проехать под большими историческими воротами, а через секунду они упали на асфальт в провинции Гуандун в Китае. Об этом сообщает РЕН ТВ .

В китайский регион пришел мощный ураган с грозами. Непогода затронула некоторые районы Гуандуна.

Из-за ветра произошли массовые разрушения, ураган ломал деревья. Инфраструктура была повреждена.

На опубликованной записи мужчина подъезжает к огромным историческим воротам, и те начинают падать. Как только китаец проехал под ними, большая часть конструкции обрушилась на асфальт. Мужчина на секунду остановился, а затем поехал дальше.

