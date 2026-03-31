Невероятное везение: ураган чуть не опрокинул ворота на китайца — видео
Китаец на мопеде проехал через исторические ворота за секунду до обрушения
Фото - © Скриншот / РЕН ТВ
Мужчина на мопеде успел проехать под большими историческими воротами, а через секунду они упали на асфальт в провинции Гуандун в Китае. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В китайский регион пришел мощный ураган с грозами. Непогода затронула некоторые районы Гуандуна.
Из-за ветра произошли массовые разрушения, ураган ломал деревья. Инфраструктура была повреждена.
На опубликованной записи мужчина подъезжает к огромным историческим воротам, и те начинают падать. Как только китаец проехал под ними, большая часть конструкции обрушилась на асфальт. Мужчина на секунду остановился, а затем поехал дальше.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.