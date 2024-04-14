Нетаньяху проводит заседание по поводу атаки Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий в связи с атакой дронов из Ирана, сообщают « Известия » со ссылкой на канцелярию правительства страны.

Уточняется, что заседание проходит в укрепленном подземном здании Минобороны Израиля в Тель-Авиве.

Ранее Иран подтвердил запуск БПЛА и анонсировал скорое начало ракетной атаки по Израилю.

Израиль и Иран объявили о закрытии воздушного пространства стран.

В Вашингтоне в субботу заявили, что Иран может атаковать территорию Израиля рано утром 14 апреля.