Нетаньяху проводит заседание по поводу атаки Ирана
Нетаньяху собрал заседание кабинета из-за атаки Ирана
Фото - © Нетаньяху проводит заседание по поводу атаки Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание кабинета военных действий в связи с атакой дронов из Ирана, сообщают «Известия» со ссылкой на канцелярию правительства страны.
Уточняется, что заседание проходит в укрепленном подземном здании Минобороны Израиля в Тель-Авиве.
Ранее Иран подтвердил запуск БПЛА и анонсировал скорое начало ракетной атаки по Израилю.
Израиль и Иран объявили о закрытии воздушного пространства стран.
В Вашингтоне в субботу заявили, что Иран может атаковать территорию Израиля рано утром 14 апреля.