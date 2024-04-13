Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нации по поводу атаки Ирана, пишут мировые СМИ.

По словам главы кабинета Израиля, в стране готовы к прямому нападению Ирана.

«Я установил четкий принцип — кто нам причиняет боль, тому мы причиняем боль. Мы защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно», — отметил Нетаньяху.

Ранее СМИ сообщили о массовой атаке иранских беспилотников по Израилю.

В Вашингтоне в субботу заявили, что Иран может атаковать территорию Израиля рано утром 14 апреля.