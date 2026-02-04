Нет света, тепла и воды: тысячи воронежцев выживают в 20-градусные морозы

Тысячи жителей Воронежа периодически лишаются света и отопления при морозах в -20 градусов. Люди в СНТ «Ближние сады» и «Дальние сады», находящихся в черте города, рассказали, что проблемы с электричеством начались в середине января, сообщает « Осторожно, новости ».

Несколько раз свет отключали более чем на день. Практически все дома отапливаются с помощью электричества. Когда перестает поступать электроэнергия, батареи за короткий срок остывают. Также отсутствует и горячая вода.

31 января света опять не было. Его дали только через 36 часов. Температура за окном ночью в эти дни падала до -30 градусов. Света лишились почти 10 тыс. домов. Однако людям генераторы не раздали, не были созданы и пункты временного размещения.

В районе действует веерное отключение. Свет дают по очереди то в одном СНТ, то в другом. Однако без электричества температура в домах быстро падает до +5 градусов. Из-за холода умирают животные и растения.

В некоторых домах заморозились трубы. Люди с генераторами тратят не менее 20 л бензина в день. У кого-то из-за холода генераторы даже не заводятся. Также отсутствует интернет.

