Несколько взрывов произошло в Полтавской области Украины
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В Полтавской области Украины произошли взрывы во время объявленной воздушной тревоги, сообщает Газета.ru.
Подробностей происшествия не дается.
Ранее взрывы были слышны в Киеве, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Там также звучала сирена воздушной тревоги.
Прошедшей ночью взрывы были слышны и в Мелитополе Запорожской области. Сопредседатель координационного совета ОП РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов предположил, что работает система ПВО.