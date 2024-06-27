сегодня в 08:17

Несколько взрывов произошло в Полтавской области Украины

В Полтавской области Украины произошли взрывы во время объявленной воздушной тревоги, сообщает Газета.ru .

Подробностей происшествия не дается.

Ранее взрывы были слышны в Киеве, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Там также звучала сирена воздушной тревоги.

Прошедшей ночью взрывы были слышны и в Мелитополе Запорожской области. Сопредседатель координационного совета ОП РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов предположил, что работает система ПВО.