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Несколько машин столкнулись на Московском скоростном диаметре

Происшествия

Фото - © Градостроительный комплекс Москвы

На востоке столицы на Московском скоростном диаметре (МСД) во вторник утром столкнулись несколько машин. На месте происшествия работают оперативные службы столицы, сообщает газета «Известия».

В московском департаменте транспорта рассказали, что ДТП случилось на улице Дмитриевского, дом 16А. Информацию о пострадавших утоняют.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Движение в сторону пересечения с МКАД из-за происшествия затруднено, водителей просят выбирать пути объезда.