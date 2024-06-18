Несколько машин столкнулись на Московском скоростном диаметре
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На востоке столицы на Московском скоростном диаметре (МСД) во вторник утром столкнулись несколько машин. На месте происшествия работают оперативные службы столицы, сообщает газета «Известия».
В московском департаменте транспорта рассказали, что ДТП случилось на улице Дмитриевского, дом 16А. Информацию о пострадавших утоняют.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Движение в сторону пересечения с МКАД из-за происшествия затруднено, водителей просят выбирать пути объезда.