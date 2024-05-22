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Несколько машин столкнулись на Ленинградском шоссе Москвы

Движение транспорта по Ленинградскому шоссе в Москве затруднено в сторону области после ДТП, сообщает Дептранс столицы.

«На 29-м км Ленинградского шоссе в районе д. 366 столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — сказано в публикации.

Специалисты в настоящее время уточняют обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших.

Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты на фоне затруднений движения.