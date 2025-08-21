Несколько машин столкнулись на Кутузовском проспекте в столице

Около дома №71 на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП, столкнулись несколько автомобилей, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

На месте дорожной аварии работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в нем уточняются.

Движение транспорта в районе аварии затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.

По информации сервиса «Яндекс.Пробки», затор образовался на трассе как в сторону области, так и в сторону центра города. Длина пробки из города составляет около 1,5 км, а в центр — более 3,5 км.