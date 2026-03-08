сегодня в 18:47

Несколько людей ранены после удара Израиля 2 ракетами по палестинцам в Ливане

Израиль атаковал лагерь палестинских беженцев Айн-эль-Хильве в городе Сайда на юге Ливана двумя ракетами с военного корабля. Ряд людей получили ранения, пишет ливанское СМИ L’Orient Today со ссылкой на местные службы, сообщает « Коммерсант ».

Удар был нанесен примерно в 16:30 по местному времени или 17:30 по Московскому. Израильские военные атаковали дом рядом с постом армии Ливана.

Он находился в нескольких сотнях метров от военного объекта. Атака была совершена, предположительно, с израильского фрегата.

2 марта Израиль начал проводить операцию в отношении ливанской «Хезболлы». Тель-Авив заявляет, что движение участвует в боестолкновениях с США на стороне Ирана.

