Несколько человек ранены во время массовой стрельбы в США Происшествия сегодня в 04:03

Несколько человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы на дороге в американском штате Кентукки, пишет RT.

«Несколько человек получили огнестрельные ранения вблизи трассы I-75», — говорится в сообщении шерифа местного округа Лорел. Уточняется, что происшествие произошло в 15 километрах к северу от местного города Лондон. Силовики перекрыли территорию, прилегающую к дороге, где была зафиксирована стрельба, указано в публикации.