Несколько человек ранены во время массовой стрельбы в США
Несколько человек получили огнестрельные ранения в результате массовой стрельбы на дороге в американском штате Кентукки, пишет RT.
«Несколько человек получили огнестрельные ранения вблизи трассы I-75», — говорится в сообщении шерифа местного округа Лорел.
Уточняется, что происшествие произошло в 15 километрах к северу от местного города Лондон.
Силовики перекрыли территорию, прилегающую к дороге, где была зафиксирована стрельба, указано в публикации.