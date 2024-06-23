Несколько человек пострадали при пожаре в квартире в Сергиевом Посаде

В квартире дома 72А на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде произошел пожар, пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сигнал о возгорании поступил от очевидца в 03:10 в воскресенье.

По прибытии первых пожарных наблюдался дым с балкона на четвертом этаже. В 03:25 объявили ранг пожара №1. В 03:50 локализовали огонь на площади 20 кв. м, в 03:52 потушили открытое горение. В 04:07 ликвидировали последствия ЧП.

На тушение пожара привлекали 27 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС: 18 человек и 6 единиц техники.

За минувшие сутки в Подмосковье произошло 45 пожаров, спасены два человека. На ликвидацию огня выезжали 396 человек и 113 единиц техники.