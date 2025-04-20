Несколько автомобилей сгорели из-за непотушенного мангала в Подольске

Инцидент произошел в воскресенье днем в ЖК «Весенний».

На опубликованных кадрах видно, как горит сухая трава вокруг автомобилей, припаркованных возле жилого комплекса. В результате ЧП несколько автомобилей полностью выгорели.

Причиной возгорания стал непотушенный мангал, на котором прямо на парковке жарили шашлыки. По словам местных жителей, огонь очень быстро перешел на сухую траву, а затем — на машины.

«Автомобили сгорели за 10 минут, очень быстро, еще до приезда пожарных. Сейчас все потушили», — рассказали жители Подольска.