Несколько автомобилей сгорели из-за непотушенного мангала в Подольске
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Несколько автомобилей полностью сгорели из-за непотушенного мангала вблизи жилого дома в подмосковном Подольске, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошел в воскресенье днем в ЖК «Весенний».
На опубликованных кадрах видно, как горит сухая трава вокруг автомобилей, припаркованных возле жилого комплекса. В результате ЧП несколько автомобилей полностью выгорели.
Причиной возгорания стал непотушенный мангал, на котором прямо на парковке жарили шашлыки. По словам местных жителей, огонь очень быстро перешел на сухую траву, а затем — на машины.
«Автомобили сгорели за 10 минут, очень быстро, еще до приезда пожарных. Сейчас все потушили», — рассказали жители Подольска.