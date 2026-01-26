Нервный пешеход разозлился на водителя в Москве и открыл стрельбу по автомобилю

В Бирюлеве пешеход открыл огонь по автомобилю после того, как водитель посигналил ему, чтобы проехать. В итоге у транспортного средства на стекле появилось два отверстия от пули, сообщает «Осторожно, Москва» .

Предварительно известно, что все произошло на территории жилого комплекса на 6-й Радиальной улице. Там между водителем и пешеходом возникла ссора, причиной которой послужил поданный водителем сигнал.

После сигнала пешеход перегородил путь автомобилю, извлек оружие и произвел выстрелы в направлении машины. По словам очевидцев, причиной конфликта послужило то, что водитель хотел проехать по пешеходной зоне в центре жилого комплекса и использовал клаксон, после чего конфликт перерос в активную фазу.

Пострадавший 32-летний водитель уже обратился в правоохранительные органы. Стрелка оперативно задержали, по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

