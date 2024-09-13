Нерешительный убийца: в центре Москвы произошло странное ограбление

В центре Москвы неизвестный ворвался в квартиру к Ольге на Кутузовском проспекте. Мужчина связал и ограбил жертву, а затем вернулся, чтобы убить ее, но женщине удалось уговорить преступника не делать этого, сообщает Baza .

8 сентября в дверь к Ольге позвонил неизвестный. Он представился соседом и заявил, что женщина затопила его квартиру. Она убедилась, что в ванной нет воды, вернулась и совершила роковую ошибку — приоткрыла дверь. Тогда злоумышленник ворвался в квартиру.

Мужчина принялся душить Ольгу руками, а потом шнуром от телевизора. Он заявил, что ему нужны 14 млн рублей. Женщина призналась, что у нее нет таких денег. Преступник собрал все драгоценности в квартире и вывел через смартфон со счетов хозяйки все ее средства. Он украл около 500 тысяч рублей.

После этого он привязал женщину к кровати и заявил, что через три часа позвонит ее подруге и скажет, чтоб та ее развязала. Мужчина ушел, но вернулся уже через 15 минут с намерением убить жертву. Он признался, что это его первое преступление и он даже не взял с собой оружие. Ольге удалось уговорить преступника отпустить ее. Хозяйка квартиры даже самостоятельно провела его до двери.

В полицию она обратилась только на следующий день. Она рассказала, что нападавший — рослый мужчина лет 35–37, с темными волосами и бородой. По камерам видеонаблюдения стало понятно, что он выбрал квартиру Ольги случайно. Преступник стучался во многие двери, но ему никто не открыл. После ограбления он вызвал такси и уехал в Подмосковье.