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Непристегнутый водитель выехал на встречку и врезался в фуру в Красноярском крае

На трассе Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП с участием грузового и легкового автомобилей, сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ.

Авария случилась минувшей ночью на 614 км трассы между Абаканом и Кызылом. Предварительно, 45-летний мужчина за рулем внедорожника Great Wall выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Fredliner.

В результате ДТП водитель легковушки, не пристегнутый ремнем безопасности, погиб на месте. Мужчина 1990 года рождения, управлявший грузовиком, не пострадал.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. На месте работают следственно-оперативные группы.