Неопознанные дроны заметили над американскими авиабазами в Британии

Ночью несколько неизвестных дронов заметили над тремя военными авиабазами США, расположенными на территории Великобритании, сообщает РИА Новости .

Как отметили телеканал Sky News, беспилотники видели с 20 по 22 ноября. Тогда американцы заявляли, что еще непонятно, можно ли считать их враждебными.

Военные США во вторник следят за воздушным пространством над базами, а также проводят ночные наблюдения за дронами. В частности, летательные аппреты видели на базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, Фелтвелл в Норфолке.

Представитель европейского командование ВВС США заявил, что не будет говорить о конкретных мерах защиты баз, чтобы обеспечить безопасность. Также американцы сказали, что оставляют за собой право на защиту объектов.

СМИ пишут, что британские власти тоже принимают участие в обеспечении безопасности.