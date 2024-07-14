Неонацисты хотели провести массовое мероприятие в Белоруссии. Их задержали

Всего по этому делу установлены 56 человек из Минска, Гродно, Витебска, Бреста, Пинска и Лунинца. Среди них есть и те, кто причастен к экстремистской деятельности, в том числе к массовым беспорядкам 2020 года, родственники участников боевых действий на Украине.

11 задержанных привлечены к административной ответственности за распространение нацистской символики и экстремистских материалов.

Организаторами данной деятельности являлись 42 и 41-летний жители Пинского района. Их привлекли за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.