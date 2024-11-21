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Немоляевой поплохело на съемках ремейка «Буратино», но она продолжила работу

Во время съемок ремейка «Буратино» народной артистке РСФСР Светлане Немоляевой стало плохо. Несмотря на плохое самочувствие, она решила не прерывать съемочный процесс, сообщает «Царьград» .

У актрисы, исполняющей роль Тортиллы, резко повысилось давление, закружилась голова, и она едва не потеряла сознание.

На место вызвали медицинских работников, которые оказали первую помощь и посоветовали посетить поликлинику. Съемочный процесс был возобновлен уже через час.

Артистка объяснила, что ее недомогание связано с сердечными проблемами, однако прерывать график работы она не собирается. Завтра у Немоляевой запланирован спектакль в театре Маяковского.

Месяц назад артистка испытывала недомогание, симптомы напоминали коронавирус (слабость, кашель, температура и насморк). В итоге инфекция не была подтверждена, звезде диагностировали острую респираторную инфекцию. Немоляевой дали больничный, но она продолжала работать.