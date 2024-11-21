Немоляевой поплохело на съемках ремейка «Буратино», но она продолжила работу
Фото - © кинопоиск.ру
Во время съемок ремейка «Буратино» народной артистке РСФСР Светлане Немоляевой стало плохо. Несмотря на плохое самочувствие, она решила не прерывать съемочный процесс, сообщает «Царьград».
У актрисы, исполняющей роль Тортиллы, резко повысилось давление, закружилась голова, и она едва не потеряла сознание.
На место вызвали медицинских работников, которые оказали первую помощь и посоветовали посетить поликлинику. Съемочный процесс был возобновлен уже через час.
Артистка объяснила, что ее недомогание связано с сердечными проблемами, однако прерывать график работы она не собирается. Завтра у Немоляевой запланирован спектакль в театре Маяковского.
Месяц назад артистка испытывала недомогание, симптомы напоминали коронавирус (слабость, кашель, температура и насморк). В итоге инфекция не была подтверждена, звезде диагностировали острую респираторную инфекцию. Немоляевой дали больничный, но она продолжала работать.