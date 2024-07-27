Неизвестный выстрелил из пневматики в девочку на детской площадке Петербурга
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На одной из детских площадок в Колпине Санкт-Петербурга неизвестный выстрелил в 10-летнюю девочку из пневматического оружия, сообщает «Царьград».
Инцидент произошел 25 июля на улице Веры Слуцкой.
Мать травмированного ребенка привела его в травмпункт, там у девочки обнаружили ушибы мягких тканей грудной клетки. Пострадавшей оказали необходимую медпомощь, сейчас она дома.
Также родительница написала заявление правоохранителям, которые уже начали выяснять все обстоятельства случившегося. С места ЧП изъяли металлический шарик, который и был снарядом.
По факту нападения на ребенка собираются заводить уголовное дело.