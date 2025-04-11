Неизвестный в химзащите расстрелял криминального авторитета под Краснодаром

Неизвестный в костюме химзащиты ОЗК из ружья застрелил криминального авторитета в Краснодарском крае. Полиция разыскивает киллера, сообщает Mash .

Инцидент произошел в населенном пункте Дзеберкой в Туапсинском городском округе.

На опубликованных кадрах видно, как человек в общевойсковом защитном комплекте на глазах у свидетеля подбегает к мужчине, стреляет в него, а затем скрывается с места убийства.

Убитым оказался криминальный авторитет Арсен «Красноярский». От огнестрельных ранений он скончался на месте преступления.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают киллера.