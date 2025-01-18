Неизвестный с ножом набросился на прохожих и посетителей кафе в Тель-Авиве

В Израиле неизвестный с ножом в руках напал на прохожих и посетителей одного из кафе. В результате нападения пострадал 1 человек, сообщает Baza .

Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Тель-Авиве.

На опубликованных кадрах видно, как около кафе отдыхает компаний молодых людей. В этот момент сзади подходит мужчина и нападает с ножом на посетителей. При этом люди попытались дать отпор злоумышленнику.

В результате нападения один человек получил серьезные ножевые ранения и был госпитализирован в городскую больницу.

По информации от местных СМИ, нападавшим оказался 19-летний палестинец. Преступник попытался скрыться, однако был застрелен одним из прохожих, у которого при себе было огнестрельное оружие.