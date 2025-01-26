Неизвестный поджег АЗС в Ростове-на-Дону
Неизвестный поджег автозаправочную станцию (АЗС) на территории Ростова-на-Дону. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, сообщает Baza.
Автозаправка на Всесоюзной улице вспыхнула накануне вечером. На опубликованных кадрах видно, как мужчина приходит пешком на АЗС и начинает разливает по ее территории горючую жидкость. После этого злоумышленник поджигает ее и убегает.
Около 23:00 сотрудник заправочной станции увидел огонь и сразу вызвал сотрудников МЧС. Предварительной версией причины возгорания стала неисправность рекламного экрана. Однако после просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что это был поджог.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают поджигателя.