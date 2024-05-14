Неизвестный избил подростка и угрожал ему ножом в Шатуре

Полицейские задержали мужчину 1987 года рождения, который избил подростка на улице Интернациональной в Шатуре, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

13 мая в дежурную часть полиции от подростка 2007 года рождения поступило сообщение, что около одного из магазинов неизвестный мужчина ударил его и угрожал предметом, похожим на нож.

Полицейские быстро установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1987 года рождения. Его доставили в отделение, также у мужчины изъяли кухонный нож.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам начатой проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законом РФ.