Неизвестный дрон заметили в небе у болгарского аэропорта

В воздушном пространстве аэропорта Софии в Болгарии служба безопасности зафиксировала присутствие неизвестного беспилотного летательного аппарата, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на телеканал NOVA TV.

Дрона имеет массу около 30 кг при длине примерно 1 м. Инцидент привел к существенным задержкам в работе аэропорта.

Шесть воздушных судов отклонились от расписания: 3 рейса задержались с посадкой на 20 минут, а вылет еще 3 был отложен на полчаса.

Происхождение беспилотника и мотивы его появления в данной зоне остаются загадкой. Правоохранительные органы продолжают расследование этого происшествия.