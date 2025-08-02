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Неизвестные срывают таблички о запрете кормить лебедей на Патриарших прудах

Жители Патриарших прудов в столице пожаловались, что таблички о запрете на кормление лебедей, установленные волонтерами зоопарка кто-то регулярно срывает, сообщает «Осторожно, Москва».

Горожане в прошлом месяце начали сильно переживать из-за людей, регулярно кормящих семью лебедей хлебом и выпечкой. Они настояли на установке специальных табличек около пруда. Их идею помогли реализовать волонтеры Московского зоопарка.

По словам местных жителей, эти таблички с запретом ежедневно срывают.

«Зоопарк за счет своих средств размещает эти таблички. Практически каждую ночь они исчезают. Разбирают на сувениры или нарушители порядка таким образом хотят отстоять права на кормление птиц?» — удивляются москвичи.

Они считают, что необходим контроль за территорией парка, в том числе в позднее время.