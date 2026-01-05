Неизвестные разбили окна в доме вице-президента США Вэнса

сегодня в 17:24

Минувшей ночью неизвестные разбили окна в доме американского вице-президента Джей Ди Вэнса в штате Огайо, сообщает «Осторожно, новости» .

В момент инцидента политика и его семьи в резиденции не было.

Полицейские задержали одного человека, он арестован. Специалисты проводят расследование. Как рассказал источник CNN в правоохранительных органах, задержанный не проникал в дом.

Местные издания пишут, что около 12 часов ночи агенты Секретной службы увидели около дома вице-президента неизвестного, он бегал вокруг здания. Агенты передали информацию полиции Цинциннати. Приехавшие на вызов силовики обнаружили поврежденные в доме окна.

