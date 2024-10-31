Неизвестные разбили авто олимпийской чемпионки Егорян бутылками коньяка и водки

Неизвестные лица выбросили в окно бутылки с водкой и коньяком, которые упали на автомобиль двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян и серьезно повредили транспортное средство. Об этом спортсменка сама рассказала в разговоре с РИА Новости .

«Инцидент произошел вчера вечером (30 октября — ред.), из окна какой-то квартиры, но не моего дома, а другого, рядом с которым находилась моя машина, были выброшены бутылки с водкой и коньяком. Пострадала моя машина и автомобиль еще одной девушки, который находился рядом», — рассказала Егорян.

По словам спортсменки, она уже обратилась за помощью в полицию. Заявление второй девушки, чье транспортное средство также пострадало от действий злоумышленников, также приняли.

Егорян заявила, что какой-либо ответ от полиции получит в течение 10 дней. При этом она подозревает, что 30 октября стражи порядка даже не пытались найти тех, кто повредил ее движимое имущество.