Неизвестные разбили 13 окон в поезде «Ласточка» в Москве

В столице неизвестные хулиганы разбили как минимум 13 стеклопакетов, установленных в вагонах электропоезда «Ласточка», сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы» .

Предварительно, видео снято на станции Кусково МЦД-4. На кадрах видно, как состав стоит на путях, а в окнах вагонов зияют дыры. Остекление оказалось повреждено по всей длине электропоезда.

«Чуть-чуть офигеваю от количества разбитых окон», — сетует автор ролика.

Остальные обстоятельства инцидента неизвестны.