Неизвестные растянули колючую проволоку в лесу в Луховицах

Колючая проволока, натянутая неизвестными в подмосковных Луховицах, убила двух лосей. Еще несколько животных получили травмы в лесу, сообщает Telegram-канал 360.ru.

Заместитель отдела государственного охотничьего контроля № 2 комитета лесного хозяйства Московской области Антон Бандурин рассказал, что подобные растяжки опасны и для человека. Проволока натянута в два рада, выбраться из нее проблематично. Пострадавшее животное режется полностью.

Рядом с колючкой проходит грунтовая дорога, которая ведет в Рязанскую область. Люди за грибами ходят. Звери, которые попадают, они в агонии бьются и проволоку вытягивают в лес. Она в некоторых местах до 30 метров от забора вытянута в лес», — рассказал Бандурин.

На опубликованных кадрах видны кровавые следы. Лоси погибли в конце года. Это уже второй случай с натяжкой проволоки. До этого злоумышленники уже делали такие растяжки несколько месяцев назад. Теперь за дело взялась полиция.