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Mash: десятки увеличительных стекол обнаружили в полях на Кубани

В полях на Кубани обнаружили десятки увеличительных стекол, установленные с целью устроить пожар. Правоохранительным органам предстоит найти поджигателей, сообщает Mash .

Такие стекла, установленные под определенным углом, были найдены в полях Курской области и других приграничных регионах. Предположительно, их устанавливают местные жители, завербованные украинской разведкой.

Лупы примотаны скотчем к колышкам и воткнуты в землю. Злоумышленники так пытаются оттянуть время, чтобы успеть скрыться. Обычных поджигателей сотрудники полиции оперативно вычисляют.

На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Так, на территории Андроповского агрокомплекса в Ставропольском крае сгорело 230 га пшеницы. На поле были найдены 50 увеличительных стекол. Общий ущерб составил 8 млн рублей.