Неизвестные открыли огонь по похоронной процессии в церкви в Иордании

Неизвестные вооруженные люди начали стрелять внутри одной из церквей в провинции Эль-Карак в Иордании, сообщает ТАСС .

Об этом рассказало государственное телевидение Al Mamlaka. Это была атака на похоронную процессию.

По словам источника Al Mamlaka, в результате стрельбы в церкви Хамуд в Эль-Караке погибли не менее семи человек, еще около 10 ранены, некоторые находятся в критическом состоянии.

Злоумышленники вышли из автомобиля и открыли огонь во время похоронной службы в церкви. Очевидец отметил, что двое нападавших прибыли на автомобиле и вели непрерывную стрельбу около 5 минут, затем скрылись.

В момент нападения в церкви и на прилегающей к ней территории находилось от 150 до 200 человек.

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