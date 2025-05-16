Неизвестные обстреливают окна квартир в центре Нижнего Новгорода

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В центральной части Нижнего Новгорода зафиксированы случаи обстрела окон в жилых зданиях, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.

Накануне жители многоэтажек на улицах Энгельса и Ковалихинская столкнулись с неприятной ситуацией: их окна оказались повреждены. В ряде случаев пули застряли в стеклах, оставив трещины.

По мнению жильцов, стрелявшими могли быть несовершеннолетние из соседнего дома.

В МВД подтвердили получение заявлений о стрельбе по окнам. В настоящее время полицейские проводят расследование и устанавливают лиц, причастных к данным хулиганским действиям.