Неизвестные обстреливают окна квартир в центре Нижнего Новгорода
В центральной части Нижнего Новгорода зафиксированы случаи обстрела окон в жилых зданиях, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.
Накануне жители многоэтажек на улицах Энгельса и Ковалихинская столкнулись с неприятной ситуацией: их окна оказались повреждены. В ряде случаев пули застряли в стеклах, оставив трещины.
По мнению жильцов, стрелявшими могли быть несовершеннолетние из соседнего дома.
В МВД подтвердили получение заявлений о стрельбе по окнам. В настоящее время полицейские проводят расследование и устанавливают лиц, причастных к данным хулиганским действиям.