Неизвестные напали на водителя, который едва не попал в ДТП с семьей в Москве
112: в Москве неизвестные напали на водителя с женой и маленьким ребенком
Фото - © Telegram-канал 112
Неизвестные напали на водителя, который едва не попал в ДТП со своей семьей в Москве. В результате дорожного конфликта пострадавших нет, сообщает 112.
Водитель такси подвозил супругу с малолетним ребенком. Неожиданно машину на дороге подрезала «ГАЗель». Возмущенный таксист через некоторое время сам подрезал грузовик, чем спровоцировал аварию.
На опубликованных кадрах видно, как водитель «ГАЗели» вместе с пассажиром напали и пытаются избить мужчину. В конфликт вмешались супруга таксиста и очевидцы, которые разнимают участников драки.
В момент дорожного конфликта в автомобиле такси находился маленький ребенок.
