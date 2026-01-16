Неизвестные напали на водителя, который едва не попал в ДТП с семьей в Москве

сегодня в 14:53

112: в Москве неизвестные напали на водителя с женой и маленьким ребенком

Неизвестные напали на водителя, который едва не попал в ДТП со своей семьей в Москве. В результате дорожного конфликта пострадавших нет, сообщает 112 .

Водитель такси подвозил супругу с малолетним ребенком. Неожиданно машину на дороге подрезала «ГАЗель». Возмущенный таксист через некоторое время сам подрезал грузовик, чем спровоцировал аварию.

На опубликованных кадрах видно, как водитель «ГАЗели» вместе с пассажиром напали и пытаются избить мужчину. В конфликт вмешались супруга таксиста и очевидцы, которые разнимают участников драки.

В момент дорожного конфликта в автомобиле такси находился маленький ребенок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.