Неходячего бездомного подкинули к жилому дому в Находке

В Находке жители дома № 1 по улице Арсеньева уже неделю мучаются от дикой вони, так как к зданию подкинули неходячего бездомного мужчину, сообщает журналистка Анна Шарипова в своем Telegram-канале .

Горожане звонят в полицию и в скорую помощь, но ни у кого нет полномочий, чтобы решить проблему, так как ночлежки для бездомных закрыли свыше 20 лет назад.

Как отметила одна из жительниц, горожанам кажется, что мужчину просто привезли и бросили. Когда его увидели, то он сидел с сумкой. Ходить бездомный не может, поэтому лежит и испражняется под себя, но иногда доползает до отмостки и ходит в туалет туда, получается, что прямо под окна людей.

«Окна из-за вони открыть невозможно. А сегодня этот мужчина дико кричал всю ночь, как будто ему больно. Нам кажется, что у человека деменция, может кто его ищет?» — добавила собеседница.

