Нефтяная вышка рухнула в результате пожара на месторождении в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе на месторождении «Харампурнефтегаза» произошло обрушение нефтяной вышки из-за мощного пожара. Момент падения конструкции попал на видео, пишет Baza .

На опубликованных кадрах видно, как из-под основания нефтяной вышки уже вырывалось пламя, затем конструкция накренилась, потеряла равновесие и рухнула в сторону рядом стоящих административных зданий. После этого огненные клубы дыма увеличились в размерах.

«Похоже, вторая скважина взорвалась. Еще больше давление поднялось. Теперь это надолго», — сказал за кадром очевидец случившегося.

Происшествие случилось на месте, где работы вела компания «Белоруснефть-Сибирь». Пожар начался вечером 10 мая и продолжался всю ночь. В итоге одна из вышек рухнула. Три человека получили травмы, все они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, пожар до сих пор продолжается. Высота пламени достигает 25 м.