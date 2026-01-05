Недостроенное здание загорелось в Новой Москве
0:10
Недострой загорелся на территории Новой Москвы. Пожарные смогли оперативно ликвидировать возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
ЧП произошло в понедельник вечером в СНТ «Лесное» в деревне Богородское. Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения установили, что горит двухэтажное недостроенное здание.
Возгорание было оперативно локализовано. На опубликованных кадрах видно, как в результате происшествия здание полностью выгорело.
К настоящему моменту пожар ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 200 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.