Неадекватный охранник Битцевского парка ударил ножом работника администрации

Уже несколько недель люди, которые ходят на прогулку в Битцевский парк, жаловались в природоохранный центр из-за некачественного оказания услуг работником ЧОПа. Дагестанец, работавший охранником, вместо патрулирования территории и контроля порядка, некорректно вел себя по отношению к людям.

Сотрудник Битцевского парка без причины нападал на гостей. Например, на прошлой неделе он устроил погоню за женщиной с наручниками в руках. Мужчина почему-то подумал, что она наркоманка. При этом девушка не делала ничего запрещенного, поэтому написала жалобу в природоохранный центр.

После нескольких подобных обращений 52-летний работник природоохранного центра приехал к мужчине для разговора. Через несколько минут завязался конфликт.

Охранник достал складной нож длиной восемь сантиметров и ударил инспектора в левое плечо. Травмированный сам позвонил в 112.

Агрессора задержали. Его отвезли в отделение полиции.

Раненого увезли в больницу. Он написал заявление в правоохранительные органы.