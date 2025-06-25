Неадекватный охранник Битцевского парка ударил ножом работника администрации
Охранник Битцевского парка ударил ножом сотрудника администрации. Тот сделал мужчине замечание из-за поведения, сообщает MK.ru.
Уже несколько недель люди, которые ходят на прогулку в Битцевский парк, жаловались в природоохранный центр из-за некачественного оказания услуг работником ЧОПа. Дагестанец, работавший охранником, вместо патрулирования территории и контроля порядка, некорректно вел себя по отношению к людям.
Сотрудник Битцевского парка без причины нападал на гостей. Например, на прошлой неделе он устроил погоню за женщиной с наручниками в руках. Мужчина почему-то подумал, что она наркоманка. При этом девушка не делала ничего запрещенного, поэтому написала жалобу в природоохранный центр.
После нескольких подобных обращений 52-летний работник природоохранного центра приехал к мужчине для разговора. Через несколько минут завязался конфликт.
Охранник достал складной нож длиной восемь сантиметров и ударил инспектора в левое плечо. Травмированный сам позвонил в 112.
Агрессора задержали. Его отвезли в отделение полиции.
Раненого увезли в больницу. Он написал заявление в правоохранительные органы.