Неадекват, выстреливший в машину в пробке в Красногорске, попал на видео

В Сеть попало видео перепалки с мужчиной, стрелявшим в пробке в Подмосковье

В Красногорске водитель Mercedes-Benz G-класса расстрелял из пистолета машину другого автомобилиста из-за того, что тот не пропустил его в пробке. А автолюбитель заснял неадеквата на видео, сообщает Baza .

Конфликт случился на Новорижском шоссе, когда водитель иномарки пытался влезть перед «Газелью», но его не пропустили. Тогда неадекват на Mercedes перекрыл дорогу обидчику и выстрелил в дверь его машины.

Водитель не испугался и начал снимать неадеквата на видео, пригрозив отправить того на зону за конфликт со стрельбой, «прославить» на YouTube и сдать полицейским.

«Они любят ловить таких, как ты, на «Гелике», — подытожил мужчина за рулем «Газели».

Потом кадры со стрелком попали в Сеть. Ими сразу же заинтересовались правоохранители. Теперь водитель Mercedes объявлен в розыск, возбуждено уголовное дело за хулиганство.