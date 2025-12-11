Неадекват преследует девушек у станции метро «Пролетарская» в Москве

23-летняя педагог по танцам Лия рассказала об инциденте, произошедшим с ней 9 декабря. По дороге в студию, расположенную у метро «Пролетарская», за ней увязался неизвестный мужчина. Испугавшись, Лия достала телефон и начала снимать происходящее на видео. Мужчина, заметив это, быстро удалился.

«Он стоял напротив заправки. Я сразу заметила, что что-то не то. Сначала подумала, что он сумку заберет. Сразу подумала, что если пойдет за мной, то я включу камеру», — отметила девушка.

Через несколько минут Лия вернулась, чтобы убедиться, что подозрительный мужчина ушел, так как по этому же маршруту ходят ее несовершеннолетние ученицы. Она заметила, как неадекват преследует другую девушку. Москвичка спросила мужчину, почему он идет за ней, и пригрозила вызвать полицию.

В ответ мужчина замахнулся, схватил Лию за капюшон, начал оскорблять ее и ушел. По словам Лии, она слышала, как ее ученицы обсуждали, что уже видели этого мужчину, который также их преследовал. Сегодня девушка планирует подать заявление в полицию.

Позднее на преследователя пожаловались еще несколько москвичек. Они узнали мужчину по опубликованному в Сети видео. По словам Анастасии (имя изменено), накануне вечером она отправилась за посылками и заметила странного мужчину возле станции метро «Бауманская», но останавливаться не стала. Он шел за ней вплотную, Анастасия громко попросила его отойти, но преследователь не отреагировал.

«Спустя несколько метров я решила убедиться, что он не идет за мной, и увидела, что он прижал какую-то девушку к подъезду. Я подошла, он сказал, чтобы я шла н* **й отсюда. Я подошла еще ближе, и он стал угрожающе идти на меня. Я испугалась и сбежала. Девушка была в шоковом состоянии», — рассказала Анастасия.

Получив свои посылки, она направилась к подъезду, но обнаружила, что там никого нет. Вскоре Анастасия заметила того же мужчину, который преследовал другую женщину. Анастасия громко спросила его, почему он пугает женщин, на что незнакомец убежал, показав ей средний палец.

