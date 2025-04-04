«Не знаем, жив ли мозг»: экс-жена Паши Техника едва не обматерила тайских врачей

У рэпера Паши Техника мог умереть мозг в больнице на тайском Пхукете, заявила его бывшая жена Ева Карицкая в своем Telegram-канале . Она также раскритиковала местных врачей и сказала, что из-за отсутствия обследований музыканта не могут перевезти в клинику в Бангкок.

По словам Карицкой, у Паши Техника начался пневмоторакс, чего «очень сильно боялся» российский врач, которого вызвали на остров для помощи музыканту.

«Это, к сожалению, произошло, потому что надо было действовать быстрее, но, к сожалению, тайские врачи работают немножко иначе… Я не могу выражаться сейчас плохими словами, но… У меня нет слов с медицины, именно на Пхукете. Возможно, в Бангкоке все гораздо лучше», — сказал бывшая жена лидера группы Kunteynir.

Карицкая добавила, что пхукетские врачи даже не могут провести обследование для выяснения, не умер ли мозг Паши Техника.

«Мы не знаем, работает ли у него мозг, отключился или нет. Зрачки его не реагируют», — призналась она.

По словам экс-супруги, Пашу Технику на могут перевезти в бангкокскую больницу, потому что неизвестно, жив ли его мозг.

Сегодня Паша Техник также пережил клиническую смерть.

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) попал в тайскую больницу несколько дней назад, все это время за его жизнь борются врачи. Близкие рэпера не исключали, что Ивлев мог попасть в больницу из-за приема наркотиков.