«Не вывозила сама»: как жила обвиняемая в убийстве сына-инвалида в Балашихе

Знакомая 31-летней Елены из Балашихи, обвиняемой в убийстве сына-инвалида, рассказала о ее жизни, проблемах с психическим здоровьем и отношениях с детьми, сообщает сайт MK.Ru .

В Балашихе расследуется жестокое убийство мальчика-инвалида. Его мать, 31-летняя Елена, задержана по подозрению в преступлении. По данным следствия, у женщины были психические проблемы.

Анастасия, знакомая Елены и арендодатель квартиры, где проживала семья, поделилась подробностями. Она рассказала, что Елена производила впечатление обычного человека, но иногда признавалась в употреблении наркотиков. По словам Анастасии, женщина не скрывала своих проблем и говорила, что ей сложно справляться с детьми — она «не вывозит сама». Дети Елену раздражали, а агрессия проявлялась часто.

Анастасия также сообщила, что погибший мальчик был инвалидом и постоянно находился в коляске. Женщина состояла на учете у психиатра и была лишена родительских прав. В последнее время Елена выглядела подавленной и безразличной, а ее общение с окружающими стало случайным и бессвязным.

По словам арендодателя, Елена жила с подругой Юлией, которая также имела трудности в семье. Мужчина рядом с Еленой замечен не был, однако она общалась с кем-то по телефону. Анастасия добавила, что после новостей о трагедии сразу заподозрила причастность Елены и сожалеет, что не обратилась за помощью раньше.

