Не выходите на улицу: едкий дым окутал деревню в Подмосковье после пожара

Едкий дым окутал деревню в Подмосковье после пожара на складе

На складе на улице Парковой в деревне Кострово произошло возгорание, появился едкий дым, сообщила глава округа Истра Татьяна Витушева.

Она отметила, что на месте ЧП работают бригады пожарных расчетов. Горящее складское помещение разделено на две части, его общая площадь — свыше 600 кв. м. В здании находится цех по фасовке БАДов и нелекарственных пищевых добавок.

Из-за распространения едкого дыма и резкого запаха глава округа попросила жителей близлежащих домов и территорий плотно закрыть окна и двери, по возможности воздержаться от выхода на улицу.

«Если запах проникает в помещения, используйте средства защиты органов дыхания», — предупредила Витушева в своем Telegram-канале.

По ее словам, особую осторожность следует проявить людям с заболеваниями дыхательных путей, аллергикам, детям и беременным женщинам.

Предварительно, пострадавших при возгорании нет. Пожарные расчеты продолжают тушить огонь. Причина ЧП выясняется.

