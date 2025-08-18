Не видит один глаз: самокатчик сбил 9-летнего участника забега «Садовое кольцо»

Во время забега «Садовое кольцо» по дорогам столицы серьезно пострадал 9-летний участник. Мальчика сбил самокатчик, сообщает «МК: срочные новости».

Ребенок вышел на старт на Зубовском бульваре, он пробежал дистанцию и пошел с родителями обратно к началу.

Внезапно из толпы на скорости 20 км/ч выехал человек на арендованном электросамокате. Мужчина летел прямо на идущую семью. Не затормозив, он будто пролетел между супругами и врезался мальчика. Подбежавшие родители сразу вызвали для сына скорую помощь. Виновника инцидента задержали полицейские.

У пострадавшего медики диагностировали рассечение брови, сотрясение головного мозга и травму глаза. Его доставили в детскую больницу.

Сейчас ребенок не видит одним глазом, медики делают все возможное, чтобы вернуть ему зрение. По предварительной информации, две недели школьник будет находиться в больнице.