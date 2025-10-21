Не успела скрыться в подъезде: в Казани избили и похитили девушку

Правоохранительные органы разыскивают мужчину, который избил и похитил девушку в одном из жилых комплексов Казани, сообщает SHOT .

Инцидент произошел минувшей ночью около 01:00 в ЖК «Родина».

На опубликованных кадрах видно, как девушка пытается скрыться в подъезде от преследовавшего ее мужчины. Однако злоумышленнику удается проникнуть внутрь, после чего он несколько раз ударил пострадавшую, которая упала на пол. Затем они вышли на улицу.

Нападавший посадил жертву в автомобиль и скрылся. По предварительным данным, у него был сообщник, который уехал вместе с ними. Полиция ведет их розыск.

