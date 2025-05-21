Не сознался на суде: жителя Йошкар-Олы отправили в тюрьму за убийство матери
Фото - © Фотобанк Лори
Собранные СУ СК России по Республике Марий Эл улики были сочтены судом убедительными для вынесения вердикта жителю Йошкар-Олы. Принимая во внимание точку зрения прокуратуры, суд признал 36-летнего горожанина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает MARIMEDIA.
Как следует из материалов дела, все произошло в январе 2015 года. Во время распития спиртных напитков и возникшего конфликта подсудимый нанес 65-летней матери несколько ударов в область головы и тела неопределенным тупым предметом, который не был установлен в ходе расследования. Пострадавшая скончалась на месте.
Несмотря на отрицание вины обвиняемым, государственный обвинитель предоставил комплекс доказательств, подтверждающих его причастность к инкриминируемому преступлению.
В результате суд вынес приговор, согласно которому обвиняемый проведет 7,5 лет в исправительной колонии строгого режима.