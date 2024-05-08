Не сошлись характерами: москвич на свидании поджег свою спутницу из-за неприязни

Москвич облил свою спутницу спиртом и поджег ее во время свидания

Женщина приехала в гости к своему ухажеру в квартиру в Кунцеве. Москвич подготовился: накрыл стол с вином и другими крепкими напитками.

Вначале пара мило беседовала, однако свидание пошло не по плану. Мужчина и женщина поняли, что не сходятся характерами. Подвыпившему москвичу не понравились рассуждения своей дамы о жизни, и он принял решение ее сжечь.

В разгар ссоры мужчина схватил бутылку спирта, выплеснул ее на грудь женщины. Напуганная гостья начала себя тушить рукой.

Пострадавшая получила ожоги груди и правой руки третьей степени, а также жуткий страх свиданий. Когда женщина более-менее пришла в себя, она заявила на москвича в полицию. правоохранители организовали проверку.