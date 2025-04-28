Не опять, а снова: в саратовском селе Лох похитили указатель

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В селе Лох под Саратовом опять украли указатель с его названием

В населенном пункте Лох, расположенном под Саратовом, неизвестные вновь похитили указатель с его названием. Табличка еще ни разу не продержалась дольше 140 дней, сообщает « Подъем ».

Администрация Новобурасского района поделилась, что дорожный знак с названием села воруют регулярно. Местные власти вынуждены заказывать сразу несколько таких табличек.

Название села притягивает сюда россиян как магнит. Довольно часто в этой части Новобурасского района можно увидеть гостей. Каждый раз, когда они приезжают, знак пропадает.

После этого администрация вешает знак снова. Но его все равно воруют.

Факт хищений табличек с надписью «Лох» в местной администрации воспринимают с юмором. В полицию чиновники не обращаются.